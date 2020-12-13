للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز.. محافظ الشرقية يتفقد عددًا من المخابز البلدية

للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

عدد من المخابز البلدية لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين





وقام المحافظ بنفسه بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من إلتزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، مشددًا على إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه.





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وشدد المحافظ على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، وإلزام العاملين بالمخبز بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والتنبيه على المواطنين مراعاة المسافات البينية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





ووجه محافظ الشرقية، وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.





كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة بلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.





بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة الساحة الشعبية بمدينة بلبيس لمعاينتها والوقوف علي إحتياجاتها علي الطبيعة والبحث عن حلول بديلة لتقليل حدة الزحام بالمنطقة.





كلف المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنميه المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات بإعداد دراسة وافية بالتنسيق مع مديريه الإسكان والإدارة الهندسية بالديوان العام ورئاسة مركز بلبيس و جهات المرافق العامة من (غاز / صرف صحي / تليفونات / كهرباء ) لبحث إمكانية إنشاء نفق للمشاة أمام الساحة الشعبيه بهدف تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخلق سيولة مرورية بتلك المنطقة وتلبيه لرغبه الأهالي لتوفير الوقت والجهد عليهم أثناء تنقلهم داخل المدينة.





أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ خطة عمل لإعادة تطوير و تجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة لإستعادة الطابع الجمالي والحضاري لها.