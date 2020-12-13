القضاء الإداري يؤجل دعوى تجميد مجلس إدارة الزمالك لـ 3 يناير

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، وأحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين وهانى زاده ، والتى تطالب،بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة ٣ يناير المقبل.





وحضر مرتضى منصور الجلسة وقام بالمرافعة أمام هيئة المحكمة ، فيما تم تطبيق الاجراءات الاحترازية من منع الدخول بدون الكمامة ، ومنع التزاحم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي .

وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .





وطالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية .‎