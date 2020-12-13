الدولة تواجه الموجة الثانية.. الصحة تضم مستشفى المطرية التعليمي لـ عزل مصابي كورونا

أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تشغيل مستشفى المطرية التعليمى بكامل طاقتها السريرية كمستشفى عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعلاجهم طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد بالوزارة وإجراءات الجراحية والتداخلية، مع تخصيص قسم خاص لحجز الحالات المصابة من الأطقم الطبية.









وقال الدكتور محمد فوزى السودة، فى بيان اليوم، الأحد، إن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان بتقديم الخدمات الطبية المتميزة لمصابى فيروس كورونا.









وأضاف السودة أن الهيئة خلال الموجة الأولى للجائحة شاركت بـ 12 مستشفى من مستشفياتها للعمل كمستشفيات عزل كلى بكامل طاقتها ومع بدء الموجة الثانية تشارك حاليا بثلاث مستشفيات للعزل بصورة كلية لاستقبال مصابى فيروس كورونا.









وقال الدكتور وائل الدرندلى، مدير عام مستشفى المطرية التعليمى، إن المستشفى تم تطويرها خلال الفترة الماضية برفع كفاءة الأقسام الداخلية وكذلك إحلال وتجديد الأجهزة الطبية كأجهزة الأشعات المقطعية والرنين وأجهزة المعامل وغيرها بأخرى متطورة لضمان دقة وسرعة النتائج، كما تم رفع كفاءة الجهاز الطبى بجميع أفراده من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، والتى تتم لنقل وتبادل الخبرات من كوادر المستشفى إلى صغار الأطباء وحديثى التخرج لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة بالمستشفى.







