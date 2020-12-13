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حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث شغب عين شمس

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:14 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة نايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره في إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس ، بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي. 

وواجه المتهمون في القضية ، عددًا من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.
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