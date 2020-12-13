السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث شغب عين شمس





قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة نايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره في إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس ، بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.





وواجه المتهمون في القضية ، عددًا من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.