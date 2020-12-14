بعد غد.. طاقة البرلمان تناقش قوانين البحث عن البترول في جنوب غارب البحرية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا بعد غد، لمناقشة مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.





وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





ويناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف و تنمية البترول للبحث عن البترول و استغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.





كما يناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية و يناقش الاجتماع ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بشان الموافقة على ميثاق منتدى غاد شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠





كان مجلس النواب قد رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية.





ودعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعضائه للاجتماع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.