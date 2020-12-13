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ثقافة

المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بالعلاقات المصرية البحرينية.. غدا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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طارق موسى
ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الأمسية الثامنة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية " والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البحرينية، وذلك في تمام السادسة من مساء غدٍ، الإثنين، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. 

وتقام الأمسية برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الدكتورة سعاد شوقي، رئيسة قطاع العلاقات الثقافية.

تتضمن الأمسية كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكلمة السفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، وكلمة السفيرة سها الفار، المساعد السابق لوزير الخارجية، سفير مصر السابق لدى البحرين.

ويشارك فيها نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي البحريني؛ من بينهم: الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمة الفنون ووزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور محمد رمزي الشاعر أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس الحاصل على وسام البحرين الأول، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول مملكة البحرين.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

رابط صفحة أمانة المؤتمرات 
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

رابط قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب 
https://www.youtube.com/c/أمانةالمؤتمراتالمجلسالأعلىللثقافة
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