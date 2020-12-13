المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بالعلاقات المصرية البحرينية.. غدا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الأمسية الثامنة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية " والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البحرينية، وذلك في تمام السادسة من مساء غدٍ، الإثنين، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتقام الأمسية برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الدكتورة سعاد شوقي، رئيسة قطاع العلاقات الثقافية.
تتضمن الأمسية كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكلمة السفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، وكلمة السفيرة سها الفار، المساعد السابق لوزير الخارجية، سفير مصر السابق لدى البحرين.
ويشارك فيها نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي البحريني؛ من بينهم: الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمة الفنون ووزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور محمد رمزي الشاعر أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس الحاصل على وسام البحرين الأول، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول مملكة البحرين.
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
رابط صفحة أمانة المؤتمرات
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