أنا بعشق شخصية زوجتي .. سمير غانم يكشف أسرار زواجه من دلال عبد العزيز

عقب الفنان سمير غانم ، عن معرفته من زوجته " دلال عبد العزيز" ، حول حملها في ابنتهما " دنيا " ، بأنه خبر جميل ، قائلًا : " قولتلها انتي حامل ، وانا حامل " .
وأضاف سمير غانم خلال لقائه مع برنامج السيرة المُذاع على فضائية " DMC " ، أن " دلال " هي إمراة قوية وريفية من الزقازيق
، ومتواضعة ، وبنت ناس ، قائلًا : " قمر ، أنا بعشق الكاركتر القصير اللذيذ
ده " ، حيث أشار إلى بداية معرفته بها ، لافتًا إلى ظروف ساعدت على ارتباطه ـ بـ دلال
عبد العزيز، وهى وفاة شقيقه، ووقوفها بجانبه بقوة في تلك الفترة، بعدها نمت العلاقة
طول فترة عملهما في مسرحية "أهلا يا دكتور " حتى تزوجا .
وتابع الفنان ،أنه حذر الفنانة " دلال " قبل أن يتزوجها ، من أنه
أكبر منها في العُمر بحوالي 20 عامًا ، ولكن هي لم تتردد وأصرت على الزواج منه وقالت
له : " انا موافقة ملكش دعوة " ، مؤكدًا أنها تحبه للغاية ، وظهر ذلك
بعد زواجهما ، وخاصة بعد أن أنجبت " دُنيا " ، معقباُ : " جاءت دنيا
قلبت كياني " .
وأكمل " غانم " ، أن أنجبت بعد دنيا ، " إيمي " ،
وبعدها اكتشف إن الله يحبه ، لذلك كافئه بتزوجه من " دلال " ، فهي إمرأة
تتميز بالكرم ، و الشخصية القوية ، معقبًا : " بقيت بسلم لها كل المشاكل
، وهي تجيب لي حقي " .
وأشار ، إلى أنه ساعد في اكتشاف زوجته الفنانة دلال ، موضحًا أن الفنان جورج
سيدهم اكتشفها ورشحها لكي تشارك معه في مسرحية "أهلًا يا دكتور".
وعقب قائلاُ : "لاقتها بنوتة زي القشطة
و عيني زاغت عليها، ووافقت، ولقتها فنانة كويسة جدًا وملتزمة على المسرح، بتفضل واقفة
ساكتة ومش بترتجل ولا بتبوظ الكلام على الممثل اللي قدامها".