أنا بعشق شخصية زوجتي .. سمير غانم يكشف أسرار زواجه من دلال عبد العزيز

عقب الفنان سمير غانم ، عن معرفته من زوجته " دلال عبد العزيز" ، حول حملها في ابنتهما " دنيا " ، بأنه خبر جميل ، قائلًا : " قولتلها انتي حامل ، وانا حامل " .

وأضاف سمير غانم خلال لقائه مع برنامج السيرة المُذاع على فضائية " DMC " ، أن " دلال " هي إمراة قوية وريفية من الزقازيق ، ومتواضعة ، وبنت ناس ، قائلًا : " قمر ، أنا بعشق الكاركتر القصير اللذيذ ده " ، حيث أشار إلى بداية معرفته بها ، لافتًا إلى ظروف ساعدت على ارتباطه ـ بـ دلال عبد العزيز، وهى وفاة شقيقه، ووقوفها بجانبه بقوة في تلك الفترة، بعدها نمت العلاقة طول فترة عملهما في مسرحية "أهلا يا دكتور " حتى تزوجا .

وتابع الفنان ،أنه حذر الفنانة " دلال " قبل أن يتزوجها ، من أنه أكبر منها في العُمر بحوالي 20 عامًا ، ولكن هي لم تتردد وأصرت على الزواج منه وقالت له : " انا موافقة ملكش دعوة " ، مؤكدًا أنها تحبه للغاية ، وظهر ذلك بعد زواجهما ، وخاصة بعد أن أنجبت " دُنيا " ، معقباُ : " جاءت دنيا قلبت كياني " .

وأكمل " غانم " ، أن أنجبت بعد دنيا ، " إيمي " ، وبعدها اكتشف إن الله يحبه ، لذلك كافئه بتزوجه من " دلال " ، فهي إمرأة تتميز بالكرم ، و الشخصية القوية ، معقبًا : " بقيت بسلم لها كل المشاكل ، وهي تجيب لي حقي " .

وأشار ، إلى أنه ساعد في اكتشاف زوجته الفنانة دلال ، موضحًا أن الفنان جورج سيدهم اكتشفها ورشحها لكي تشارك معه في مسرحية "أهلًا يا دكتور".