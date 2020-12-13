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تعليم

جامعة الفيوم: ندوة عن مكافحة الحريق بكلية الحاسبات والمعلومات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:39 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهدت  الدكتورة رانيا أبو السعود، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و الدكتورة سمية السيد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة عن مكافحة الحريق  ، تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 حاضر خلالها المهندس إسماعيل سيد من شركة Capital Group لأنظمة التيار الخفيف وأنظمة إنذار الحريق بكاميرات المراقبة وذلك اليوم الأحد الموافق 2020/12/13 بالكلية.

أكدت الدكتورة  رانيا أبو السعود أهمية الندوة للتعريف بمنظومة الحريق وأنواعها، موجهةً الطلاب بضرورة اتباع إجراءات السلامة.
كما دعت الدكتورة  سمية السيد الطلاب إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث الحرائق سواء في الجامعة أو المنزل، مشيرةً إلى أن الندوة تأتي في إطار حرص الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام على أمن وسلامة طلابها .

وأوضح المهندس إسماعيل سيد تعريف منظومة الحريق وكيفية التعامل معها، وأيضًا التعريف بأنواع الحريق والفرق بينها، وكيفية استخدام طفايات الحريق بأنواعها، مسلطًا الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.

من جانب أخر صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه اختتمت اليوم السبت فعاليات برنامج اللقاء السنوي للقيادات
 الجامعية والذي نظمته هيئة الفولبرايت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من ١٢:١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.

وأشار شديد أن البرنامج ضم نخبة من أبرز قيادات التعليم العالي في مصر، وتم خلاله مناقشة أنظمة التعليم الجامعي المتنوعة وخاصة نظام التعليم الإلكتروني Online ووسائله وعوائق تطبيقه، كما تمت مناقشة فكرة وأهداف الجامعات الأهلية الجديدة والمقترح إقامتها من خلال الجامعات الحكومية والبرامج التعليمية المقترح تفعيلها بتلك الجامعات.


من جانب أخر نظمت كلية الطب بجامعة الفيوم ورشة عمل للتدريب على فحص مرضى النساء والولادة بواسطة أجهزة السونار تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور عبد السميع عبد المنعم، رئيس قسم النساء والتوليد . 
جامعة الفيوم: ندوة عن مكافحة الحريق بكلية الحاسبات والمعلومات
جامعة الفيوم: ندوة عن مكافحة الحريق بكلية الحاسبات والمعلومات
جامعة الفيوم: ندوة عن مكافحة الحريق بكلية الحاسبات والمعلومات
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