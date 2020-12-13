جامعة الفيوم: ندوة عن مكافحة الحريق بكلية الحاسبات والمعلومات

شهدت الدكتورة رانيا أبو السعود، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و الدكتورة سمية السيد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة عن مكافحة الحريق ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





حاضر خلالها المهندس إسماعيل سيد من شركة Capital Group لأنظمة التيار الخفيف وأنظمة إنذار الحريق بكاميرات المراقبة وذلك اليوم الأحد الموافق 2020/12/13 بالكلية.





أكدت الدكتورة رانيا أبو السعود أهمية الندوة للتعريف بمنظومة الحريق وأنواعها، موجهةً الطلاب بضرورة اتباع إجراءات السلامة.

كما دعت الدكتورة سمية السيد الطلاب إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث الحرائق سواء في الجامعة أو المنزل، مشيرةً إلى أن الندوة تأتي في إطار حرص الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام على أمن وسلامة طلابها .





وأوضح المهندس إسماعيل سيد تعريف منظومة الحريق وكيفية التعامل معها، وأيضًا التعريف بأنواع الحريق والفرق بينها، وكيفية استخدام طفايات الحريق بأنواعها، مسلطًا الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.



