قرار سوداني بإرجاء فتح المدارس في هذه الولاية

اصدر مجلس وزراء حكومة غرب كردفان في اجتماعه اليوم برئاسة حماد عبدالرحمن صالح والي الولاية ،وبعد التشاور مع المديرين العامين لوزارتي التربية والتوجيه والصحة والتنمية الاجتماعية ، قرارا بإرجاء فتح المدارس بالولاية لفترة اسبوعين اعتبارا من اليوم الاحد الثالث عشر من ديسمبر الجاري.





ووفق ماذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا فقد اكد المدير العام لوزارة التربية وللتوجيه بالولاية ادم محمد ادم بوش ان وزارته تتابع الأمر عن كثب وترتب لإستقرار العام الدراسي بشكل جيد حال فتح المدارس من أجل استمرار الدراسة في التاريخ المعلن.





وبين ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الترتيبات الادارية بالمدارس من اجل بداية الدراسة في التاريح المحدد لتعويض فترات التوقف الماضية.





من جهته قال المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور النذير عبدالمنعم هاشم ان الولاية من اكثر ولايات كردفان تسجيلا لحالات الاصابة بكورونا في الموجة الثانية الأمر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات الفنية المتعلقة بفتح المدارس.



