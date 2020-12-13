ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة مع والدتها هبة مجدي.. ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:14 م
هبة مجدي ووالدتها
هبة مجدي ووالدتها
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها برفقة والدتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " 

وعلقت هبة مجدي علي الصورة قائلة "ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك ❤️" نالت إعجاب متابعيها.


حصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية ) من مهرجان نجم العرب وكتبت قائلة: "حفل جوائز مهرجان نجم العرب و الجائزة عن دور "مريم" في مسلسل "فرصة تانية ".


وتابعت "تكريم هيفضل عزيز علي قلبي جدًا لان اللي بيسلمني الجائزة أستاذي المخرج الكبير جمال عبد الحميد و كان ليا الحظ اني اشتغلت معاه و انا عندي ١٣ سنة ❤️".


وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.


وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


يذكر أن  محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.  


وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد محسن يسترجع ذكرياته مع الحفلات الجماهيرية

العائلة.. هبة مجدي تنشر صورًا رفقة زوجها ويحيى الفخراني

في مقام أمي .. من الجونة محمد محسن يوجه رسالة لـ سلوى محمد علي

القهوة تحب كنكة.. هبة مجدي تتغزل في زوجها | شاهد

كن نفسك ... محمد محسن يوجه رسالة إلى متابعيه.. شاهد

محمد محسن ينشر صورتين له في أحدث ظهور على إنستجرام

ترشيحاتنا

هل مضغ اللبان يبطل الوضوء.. الإفتاء تجيب

خليك محترم وكويس.. شاهد.. هجوم من حمو بيكا على حسن شاكوش

الـ VAR يلغي هدفا للأهلي في شباك مصر للمقاصة

بيان جديد من مرتضى منصور للرد على لجنة إدارة الزمالك

محمد صلاح يسجل وليفربول يتعادل مع فولهام في الدوري الإنجليزي

نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن نجوم الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل للتخلص من الشخير نهائيا؟.. 11 حلا طبيعيا

ملابس جريئة.. عبير صبرى فى إطلالة أنيقة من آخر جلسة تصوير برفقة زوجها.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من غازات البطن.. وياسمين صبري وهيفاء وهبي بنفس الإطلالات