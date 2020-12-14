جامعة القاهرة توضح كيفية الاشتراك بمسابقة الأشغال اليدوية

اعلنت جامعة القاهرة عن انطلاق موسم الانشطة الطلابية للعام الدراسى 2020 -2021 وسط اجرائات احترازية من الموجة الثانية لوباء كورنا ، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام و اطلاق العديد من المسابقات الفنية و الرياضية و الثقافية .









وصرح مسؤلى ادارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة عن إطلاق عددًا من هذه المسابقات أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية





و اوضح مسؤلى رعاية الشباب انه من ضمن هذه المسابقات مسابقة الاشغال اليدوية وهى يقوم كل متسابق بتقديم عمل فنى واحد من الخامات الطبيعية والمصنعة مثل معادن ، خشب ، قماش ، جلد وغيرها .. ويجب الا يقل ابعاد العمل عن ٤٠ سم و لا يزيد عن ١٥٠ سم



