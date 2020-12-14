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تعليم

جامعة القاهرة توضح كيفية الاشتراك بمسابقة الأشغال اليدوية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اعلنت جامعة القاهرة عن انطلاق موسم الانشطة الطلابية للعام الدراسى 2020 -2021 وسط اجرائات احترازية من الموجة الثانية لوباء كورنا ، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام و اطلاق العديد من المسابقات الفنية و الرياضية و الثقافية . 


وصرح مسؤلى ادارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة  عن إطلاق عددًا من هذه  المسابقات أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية 

و اوضح مسؤلى رعاية الشباب انه من ضمن هذه المسابقات  مسابقة الاشغال اليدوية وهى يقوم كل متسابق بتقديم عمل فنى واحد من الخامات الطبيعية والمصنعة مثل معادن ، خشب ، قماش ، جلد وغيرها .. ويجب الا يقل ابعاد العمل عن ٤٠ سم و لا يزيد عن ١٥٠ سم 

  يمنح للطلاب الفائزين جوائز مالية
  المركز الاول : ٤٥٠ جنية 
  المركز الثانى : ٤٠٠ جنية 
  المركز الثالث : ٣٥٠ جنية 

  كما يتم المشاركة فى المسابقة وارسال الاعمال المقدمة من خلال هذا البريد الالكترونى : ‏ [email protected] وكان قد اكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.
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