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توك شو

شاهد.. تعليق أحمد سليمان على صورة ميدو مع محمود الخطيب

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:46 م
ميدو
ميدو
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حمزة شعيب
قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يتلقَ أي أموال من كرة القدم منذ 2014، وكل أعماله تطوعية.

وتساءل "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "لماذا رفع مرتضى منصور قضية على النادي؟".

ولفت إلى أن مرتضى منصور من أوصل الدولة لاتخاذ قرار تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة.

وأضاف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، متأثرًا على الهواء، "لماذا يتم النيل من رموز نادي الزمالك وسبهم على الهواء وهدم الأبنية التاريخية، التي تمثل صرحًا لنادي الزمالك، وكأن هناك من يريد محو تاريخ النادي؟".

وعلق على الصورة التي نشرها ميدو مؤخرًا مع محمود الخطيب، قائلًا إنه لم يختر التوقيت المناسب.

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