ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى أسبوعين فقط تخلصى من كابوس الكرش للأبد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

للتخلص من دهون البطن العنيدة ونسف الكرش  يمكنك إتباع الرجيم الغذائى التالى لإنقاص الوزن فهو يساعد على حرق الدهون  بسرعه ومنحك قوام أكثر رشاقة إليك خطة الرجيم لمدة 14 يوم يقدمها موقع بولد سكاي الهندي

اقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة +كوب من مشروب مريمارية

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوي  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 قطع فيليه مشوي  + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

مشروب المريمارية  وبذور الكتان

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فى وقت قصير.. أسرع 3 حيل تحول جسمك لماكينة حرق

بسرعه مذهلة.. كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة؟

صحية وغير مكلفة.. أسرع رجيمات لإنقاص الوزن

حيل مذهلة ومجربة لنحت القوام والتخلص من دهون البطن العنيدة

أكثر من طريقة للتخلص من دهون البطن العنيدة خلال وقت قصير

في 3 أسابيع.. رجيم مذهل لنسف دهون البطن العنيدة

ترشيحاتنا

تصريحات جديدة لـ ترامب عن لقاح كورونا

دولة إفريقية تعلن وفاة رئيس حكومتها عقب تشخيصه بـ كورونا

إعلامي صيني يفجر مفاجأة عن لقاح فيروس كورونا.. شاهد

من ارتفاع 100 متر.. سائحة تسقط جثة هامدة أثناء التقاط صورة تذكارية.. تفاصيل

60 دعاء لحفظ الأبناء من كل سوء والهداية والشفاء من كل داء

قائد المقاصة يعترض على هدف كهربا: «أفشة قالي سيبها».. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ارتفاع 100 متر.. سائحة تسقط جثة هامدة أثناء التقاط صورة تذكارية.. تفاصيل

عمره 80 عامًا.. امرأة تعثر على اكتشاف غريب في البحر وكارثة عند أخذه للمنزل.. صور

ماذا يحدث عند الإكثار من السكر والحلويات؟