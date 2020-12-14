فى أسبوعين فقط تخلصى من كابوس الكرش للأبد

للتخلص من دهون البطن العنيدة ونسف الكرش يمكنك إتباع الرجيم الغذائى التالى لإنقاص الوزن فهو يساعد على حرق الدهون بسرعه ومنحك قوام أكثر رشاقة إليك خطة الرجيم لمدة 14 يوم يقدمها موقع بولد سكاي الهندي
الأسبوع الأول
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الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة +كوب من مشروب مريمارية
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوي + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 قطع فيليه مشوي + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب المريمارية وبذور الكتان
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة