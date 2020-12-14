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فن

قبل التحقيق معه.. محمد رمضان يلعب كرة القدم داخل نادي المهن التمثيلية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
ظهر الفنان الموقوف محمد رمضان مساء اليوم في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة يتلاعب بالكرة، في حضور شقيقه ومدير أعماله محمود، ونشر مقطع مصور عبر حسابه على موقع انستجرام معلقا: دلوقتي من نادي نقابتي #نقابةالمهن التمثيلية بمسقط رأسي وأفتخر #محافظة_الجيزة.

قال الفنان  اشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية أن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان علىى خلفية إتهامه بالتطبيع تمت  اليوم  وكشف  في لقاء مع  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" تفاصيل مثول محمد رمضان للتحقيق   قائلا: " الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق والتي شملت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس  مجلس الدولة وعضوين  من مجلس نقابة المهن التمثيلية  وهما سامي مغاوري وايمن عزب ".

وقال أن النقابة  لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيق وليس مؤتمر  فهو لا يحتاج  إلى الضجة الاعلامية ".
 
ونفى علمه بتافصيل التحقيقات  قائلا: "ماعرفش اي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا ماسلتش"

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