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أخبار البلد

دعم بـ 100 مليون جنيه..وزيرة البيئة: رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة في كفر الشيخ

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
فى إطار جهود وزارة البيئة فى دعم المحافظات للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية ، ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بوضع المنظومة حيز التنفيذ، قامت صباح اليوم د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة تفقدية الى محافظة كفرالشيخ لإفتتاح وتفقد عدد من برامج البنية التحتية المدعومة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات فى المحافظة ، وذلك فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بصحة المواطن المصرى وتحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجة الحضارى الذى يليق بمصر.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الوزارة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات لتقديم الدعم لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة البلدية، والنهوض بها فى محافظة كفر الشيخ والتى تم الاتفاق عليها أوائل ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منها ، وكذلك متابعة باقى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( الغربية / اسيوط / قنا ) طبقا لخطة عمل البرنامج وتنفيذا لخطة الحكومة فى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة والبيئة المحيطة ومن ثم شعور المواطن بالتغيير.

وأكدت فؤاد ، أنه تم اعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطنى التابع للوزارة وذلك لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ، حيث تم دعم المحافظة بمبلغ ١٠٠ مليون جنية متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وانشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصنعى سيدى سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها إلى جانب إنشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدمجهم واشراكهم فى تطبيق المنظومة.

وتضمنت الزيارة متابعة عمليات تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطنى لتطبيق المنظومة بالمحافظة حيث تم دعمها ب88 معدة من جرارات ولوادر وماكينات تقليب ومقطورات تم توزيعها على مراكز ومدن بيلا ، كفر الشيخ ، دسوق ، مطوبس كما تضمنت الزيارة افتتاح مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات بعد تطويره وتفقد موقع مصنع المعالجة بمدينة كفر الشيخ والمزمع إنشائه بعد إنتهاء البرنامج من الدراسات البيئية والتصميمات الإنشائية للمشروع. 

كما تضمنت الزيارة أيضا توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة البيئة وجامعة كفر الشيخ والمحافظة فى مجال التوعية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية إستكمالا لمبادرة اتحضر للأخضر التى تم تنفيذها فى الجامعة وفى إطار ما يقوم به البرنامج الوطنى التابع للوزارة من تقديم الدعم الفنى ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات.

الجدير بالذكر ان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة يهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على اربع محافظات ( كفرالشيخ ، الغربية ، قنا واسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO  .
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