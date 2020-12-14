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فن

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:39 م
بسنت شوقي
بسنت شوقي
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شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت بسنت شوقي في صورة من جلسة تصوير لها وعلقت :" كل عام وانا بخير". 

وكشف الفنان محمد فراج إن زواجه من الفنانة بسنت شوقي اقترب جدا، بعد مرور أكثرمن عامين على خطوبتهما لافتا إلى أن تأجيل حفل الزفاف كان بسبب أزمة فيروس كورونا. 

بسنت شوقي درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ثم بدأت  مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك. 

والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك. 

اتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.




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