الكرملين: موسكو ليس لها علاقة بحملة القرصنة على وزارات أمريكية

نفى قصر الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، الاتهامات التي وجهت إلى موسكو بتورطها في حملة القرصنة الضخمة التي تعرضت لها أجهزة ووكالات حكومية في الولايات المتحدة.





وقال الكرملين في بيان نشرته وكالة "تاس" الروسية: "ليس لنا علاقة بالمتسللين الذين اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية".





وصباح اليوم أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن أجهزة في وكالات حكومية أمريكية تعرضت لحملة قرصنة ضخمة يعتقد أن ورائها الاستخبارات الروسية.





ونقلت الصحيفة عن الوكالة الأمريكية لأمن المعلومات قولها إن هناك ضرورة لفصل الكهرباء عن أجهزة بمؤسسات فيدرالية بعد قرصنة موقع وزارة الخزانة.





وأمس الأحد، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى، مدعومة من حكومة أجنبية، تجسست على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية في وزارة الخزانة، ووكالة مسئولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات.





وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن هناك مخاوف داخل أجهزة المخابرات الأمريكية من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة، استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.



