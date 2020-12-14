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تعليم

تكليف الدكتور مصطفى صلاح الدين بأعمال معهد بحوث أمراض العيون

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:22 م
الدكتور مصطفى صلاح
الدكتور مصطفى صلاح الدين
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قسم التعليم

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكليف الأستاذ الدكتور مصطفى صلاح الدين للقيام بأعمال رئيس معهد بحوض أمراض العيون لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات تعيين مدير جديد للمعهد أيهما أقرب وفقا للقرار الوزارى رقم 189 

و كان د مصطفى صلاح الدين يشغل منصب نائب رئيس المعهد للشئون العلمية والبحث .

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ويعتبر د مصطفى من أبرز أطباء جراحة العيون حيث حصل على بكارلوريوس الطب والجراحة عام 1988 من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وحصل على الماجستير والدكتوراة من نفس الجامعة وشغل مناصب وظيفية فى مستشفيات جامعة القاهرة من عام 1989 حتى عام 1990 وعين باحث بمعهد بحوث أمراض العيون من عام 1990 حتى 1993 ، وشغل منصب رئيس وحدة تصحيح الأبصار اعتبارا من عام 2016  وصدر قرار رقم 7 بتاريخ 2019 ليتولى اعمال نائب رئيس معهد بحوث الابصار للشئون العلمية والبحثية .

والدكتور مصطفى عضوا فى الجمعية المصرية الرمدية والجمعية المصرية للمياة البيضاء والقرنية والجمعية المصرية لزراعة العدسات وعضوية الجمعية المصرية للمياة الزرقاء ،كما شارك فى العديد من الابحاث الخاصة بالابصار بالأضافة للمشاركة المتميزة فى المؤتمرات العلمية داخل مصر وفى الولايات المتحدة الامريكية وتونس و الامارات العربية وسويسرا والمانيا
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