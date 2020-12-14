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محافظات

فودة يبحث مع رئيس العامة للاستثمار آليات جذب المستثمرين لجنوب سيناء

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:43 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، حيث تم بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة بمدن المحافظة ، وتذليل أي عقبة قد تعطل طريق الاستثمار .

وتم الاتفاق على ترتيب زيارة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، لمدن الطور ونويبع وشرم الشيخ للاطلاع على الفرص الاستثمارية وعقد لقاء مع المستثمرين والاستماع لمقترحاتهم.

ومن ناحية اخري ، شهدت مدينة شرم الشيخ مبادرة  "صنع في سيناء" التي  نظمتها  مؤسسة " اتطوري وتمسكي بحلمك " التي اسستها شرين الهواري، والتي تم من خلالها عرض للمنتجات والمشغولات اليدوية السيناوية في احد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ ولاقي اقبال كبير من السياح.

ويعد ذلك استئناف لمعارض سيدات شرم الشيخ ، في ظل جائحة كورونا العالمية بعد توقف اكثر من عام .

 وقالت شرين الهواري مؤسسة مبادرة اتطوري وتمسكي بحلمك بجنوب سيناء ، إن الهدف من المبادرة تسليط الضوء علي المشغولات اليدوية  وابداع السيدات المرآة السيناوية في فنون "التطريز السيناوي  والميجروبي  والمشغولات اليدوية "'.

و قدمت السيدات السيناويات فنا متميزا لاستخدام جذوع الاشجار والنخيل وخامات من البيئة في صناعاتهم اليدوية وابتكاراتهم، ولاقي اعجاب روراد المعرض.

وقد جذبت المشغولات اليدوية السياح داخل المنتجع الذي اقيم به المعرض، وقاموا بالشراء والتقاط الصور التذكارية مع المشغولات اليدوية والسيدات البدويات .
 اقرا ايضا :
فودة يبحث مع رئيس العامة للاستثمار آليات جذب المستثمرين لجنوب سيناء
فودة يبحث مع رئيس العامة للاستثمار آليات جذب المستثمرين لجنوب سيناء
فودة يبحث مع رئيس العامة للاستثمار آليات جذب المستثمرين لجنوب سيناء
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