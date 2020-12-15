سعر الدولار اليوم 15-12-2020 في البنوك

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وجاء أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في التجاري وفا بنك مسجلا 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي، حيث وصلت قيمة العملة الخضراء إلي 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنكا الأهلي اليوناني و القاهرة





كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " HSB، الأهلي المصري، أبوظبي الأول، قطر الوطني الأهلي ،QNB، بلوم، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الاسلامي، ABC، العربي الافريقي الدولي، العربي، الأهلي المتحد، مصر، سايب، التنمية الصناعية، مصر إيران للتنمية"





بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "" المصرف العربي الدولي AIB، العقاري المصري العربي، البركة،الاسكندرية، الكويت الوطني NBK، المصري لتنمية الصادرات "؛ نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي، CIB، قناة السويس، المشرق الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، المصري الخليجي، المصرف المتحد".





وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع .





ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري، إذ سجل 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.





وفي تقرير سابق لصندوق النقد الدولي، و الذي أكد فيه بأن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال " أداة التمويل السريع " و" اتفاق الاستعداد الائتمانى " بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا والمقرر منحها لمصر على عدة أقساط تنتهى فى 30 يونيو 2021