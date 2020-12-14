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توك شو

بعد فضيحة تليجرام وتسريب المعلومات.. خبير أمني يعلن تطبيقين لحمايتك من الاختراق

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:37 م
تلغرام
تلغرام
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إنه ليس هناك خطورة في استخدام برامج التليجرام؛ موضحا أن التطبيق به تراسل بين طرفين بين شخصين. 

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن صناعة البرنامج روسية، مثل صناعة الواتس اب الأمريكية؛ مرددا: «أن كل المعلومات الموجودة على الموبايل سوف تكون في يد من يصنعه».

وأشار عبد المقصود، إلى أن برنامج التليجرام يقوم بتجميع البيانات التي يحصل عليها من الموبايل ويبيعها إلى شركات الإعلانات، مشيرا إلى أن كل البرامج التي يحدث فيها مراسلة يتم انتهاك الخصوصية فيها.

وأكد عبد المقصود، أن بعض البرامج يلجأ إلى إصدار بعض التحديثات ومن خلال يتم اختراق الخصوصية، منوها أن كل دولة قوية تنج برانج قوي ليتم سلب المعلومات واستخدامها في الوقت المناسب. 

وحذر عبد المقصود من برنامج تليجرام في الوقت الحالي؛ حتى تعلن الشركة أنها تحترم الخصوصية ولا تبيع المعلومات. 

ونصح عبد المقصود المواطنين بتحميل تطبيقات «مايك بلوك» و «كاميرا بلوك» لقفل جميع  التطبيقات التي يتم استخدام الصوت والصورة دون إذن. 
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