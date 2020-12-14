مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرون فى حادث تصام سيارتين أمام عزبة الدارين بقرية منقباد بمركز أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز أسيوط، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووقوع حالة وفاة ومصابين.





وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين، تصادم بين سيارة ملاكي رقم "6892 ى هـ ر"، وسيارة ميكروباص رقم"6819 ي ط ا"، ما أسفر عن مصرع "محمد.ع.م" 40 سنة، وإصابة "ملاك. ن. ع" 20 سنة، و"محمد. م. ع" 31 سنة، و"محمد .م. ع" 27 سنة، و"مصطفى.ح.ع" 20 سنة، و"عبدالباسط.ز.ش" 27 سنة.



