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حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:03 م
تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
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إيهاب عمر
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرون فى حادث تصام سيارتين أمام عزبة الدارين بقرية منقباد بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز أسيوط، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين، تصادم بين سيارة ملاكي رقم "6892 ى هـ ر"، وسيارة ميكروباص رقم"6819 ي ط ا"، ما أسفر عن مصرع "محمد.ع.م" 40 سنة، وإصابة "ملاك. ن. ع" 20 سنة، و"محمد. م. ع" 31 سنة، و"محمد .م. ع" 27 سنة، و"مصطفى.ح.ع" 20 سنة، و"عبدالباسط.ز.ش" 27 سنة.

وجاري نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، و العرض على النيابة العامة.
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