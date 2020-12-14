ميسوري تؤيد ترامب بعشرة أصوات فيما يطالب الجمهوريون بإجراء تحقيقات في الولايات الأخرى

أدلى مندوبو ميسوري في الهيئة الانتخابية بأصوات الولاية العشرة في المجمع الانتخابي للرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بنس في اجتماع قصير في مبنى الكابيتول، الاثنين.
ولم يكن الناخبون ملزمين بموجب القانون بدعم ترامب، لكن الرئيس تغلب على الديمقراطي جو بايدن بنسبة 15 نقطة مئوية هنا ونادرًا ما ينشق الناخبون عن الفائز في التصويت الشعبي لولايتهم.
كما سمح فوز ترامب هنا للحزب الجمهوري للولاية باختيار الناخبين، مما جعل أي مفاجآت غير مرجحة.
في مكان آخر، كان من المتوقع أن يدلي غالبية الناخبين في الولايات الأخرى بأصواتهم لصالح بايدن، مما يعزز الفوز الانتخابي 306-232 الذي توقعته وكالة أسوشيتيد برس في 7 نوفمبر.
وبمجرد أن ينتهي الجميع، سيتم إرسال الأصوات إلى الكونجرس لفرز نهائي في 6 يناير.
وطعنت الدعوى القضائية المقامة من الرئيس الجمهوري على نتائج الانتخابات في أربع ولايات ساحة معركة - جورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن - حيث صدق مسؤولو الولاية على فوز بايدن الديمقراطي.
وانتقد الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية الأحد لعرقلة الجهود القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ووصفها ترامب بأنها "سخيفة"، مضيفًا أن المحكمة العليا "خرجت للتو".
وجاءت تغريداته مع بقاء أقل من 24 ساعة على اجتماع الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم للرئيس القادم للولايات المتحدة.
ويوم السبت، رفضت المحكمة العليا الدعوى التي رفعها المدعي العام في تكساس ، كين باكستون ، للطعن في 62 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية التي حصل عليها جو بايدن في جورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.
واتهمت الدعوى مسؤولي الدولة بانتهاك قوانينهم بذريعة الوباء. وهي تشير بالتحديد إلى بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد إلى كل ناخب مسجل وتأخيرات في المواعيد النهائية لفرز الأصوات.
وبينما من المتوقع أن يصبح جو بايدن الرئيس المنتخب المقبل ، سعى ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، وأصر على أن فوزه `` سُرق '' من خلال عمليات الاحتيال والمخالفات الجماعية.
رفع فريقه القانوني العديد من الدعاوى القضائية، والتي فشلت حتى الآن في تحقيق نتائج مهمة.
وقبل يوم الانتخابات، أعرب الرئيس ترامب مرارًا عن مخاوفه بشأن نظام التصويت عبر البريد. كان الديمقراطيون يدافعون عنها كبديل تصويت آمن وسط جائحة كورونا كوفيد 19
ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تزوير الانتخابات.
ورفض ترامب التنازل، لكنه قال في وقت سابق إنه إذا صوتت الهيئة الانتخابية لبايدن، فإنه "بالتأكيد" سوف يخلي البيت الأبيض، مضيفًا أنه سيكون "خطأ" من جانبهم.