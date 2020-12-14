ميسوري تؤيد ترامب بعشرة أصوات فيما يطالب الجمهوريون بإجراء تحقيقات في الولايات الأخرى

أدلى مندوبو ميسوري في الهيئة الانتخابية بأصوات الولاية العشرة في المجمع الانتخابي للرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بنس في اجتماع قصير في مبنى الكابيتول، الاثنين.





ولم يكن الناخبون ملزمين بموجب القانون بدعم ترامب، لكن الرئيس تغلب على الديمقراطي جو بايدن بنسبة 15 نقطة مئوية هنا ونادرًا ما ينشق الناخبون عن الفائز في التصويت الشعبي لولايتهم.





كما سمح فوز ترامب هنا للحزب الجمهوري للولاية باختيار الناخبين، مما جعل أي مفاجآت غير مرجحة.





في مكان آخر، كان من المتوقع أن يدلي غالبية الناخبين في الولايات الأخرى بأصواتهم لصالح بايدن، مما يعزز الفوز الانتخابي 306-232 الذي توقعته وكالة أسوشيتيد برس في 7 نوفمبر.





وبمجرد أن ينتهي الجميع، سيتم إرسال الأصوات إلى الكونجرس لفرز نهائي في 6 يناير.

وطعنت الدعوى القضائية المقامة من الرئيس الجمهوري على نتائج الانتخابات في أربع ولايات ساحة معركة - جورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن - حيث صدق مسؤولو الولاية على فوز بايدن الديمقراطي.





وانتقد الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية الأحد لعرقلة الجهود القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.





ووصفها ترامب بأنها "سخيفة"، مضيفًا أن المحكمة العليا "خرجت للتو".





وجاءت تغريداته مع بقاء أقل من 24 ساعة على اجتماع الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم للرئيس القادم للولايات المتحدة.



