طفلة "ما وراء الطبيعة": أحب السياسة ولا أذهب للمدرسة.. والحرب حرمتني من رؤية بلدي

أعربت الطفلة "شيراز" ريم عبد القادر، بطلة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، عن حبها لبلدها سوريا، وحزنها على الحرب الدائرة فيها التي حرمتها من السفر لها.





وقالت "شيراز" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، إنها ت حب السياسة، كما تتعلم بنظام Home schooling أو التعليم بالمنزل، حيث تتمنى الذهاب للمدرسة ، لكن نومها غير المنتظم لا يسمح لها بذلك، فيما يسمح لها هذا النظام بالتمثيل دون التقيد بالاستيقاظ مبكرا، مستطردة: "والدي يذاكر لي ، وهو أستاذ جامعي ، فلا أحتاج لمدرس".





وأشارت إلى أنها ولدت في مصر، لأب وأم سوريين، وأن والدتها تحكي لها كثيرا عن سوريا، وتخبرها بأشياء جميلة عن البلد، أما هي فتسألها دائما عن سبب الحرب.



