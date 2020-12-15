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فن

طفلة "ما وراء الطبيعة": أحب السياسة ولا أذهب للمدرسة.. والحرب حرمتني من رؤية بلدي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أعربت الطفلة "شيراز" ريم عبد القادر، بطلة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، عن حبها لبلدها سوريا، وحزنها على الحرب الدائرة فيها التي حرمتها من السفر لها.

وقالت "شيراز" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، إنها تحب السياسة، كما تتعلم بنظام Home schooling أو التعليم بالمنزل، حيث تتمنى الذهاب للمدرسة، لكن نومها غير المنتظم لا يسمح لها بذلك، فيما يسمح لها هذا النظام بالتمثيل دون التقيد بالاستيقاظ مبكرا، مستطردة: "والدي يذاكر لي، وهو أستاذ جامعي، فلا أحتاج لمدرس".

وأشارت إلى أنها ولدت في مصر، لأب وأم سوريين، وأن والدتها تحكي لها كثيرا عن سوريا، وتخبرها بأشياء جميلة عن البلد، أما هي فتسألها دائما عن سبب الحرب.

وفي سياق متصل، سبق أن كشف الممثل أحمد أمين ، كواليس تجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلا إن تجسيده هذه الشخصية هو حلمٌ تحقق على صعيد التمثيل. 

وأكد أحمد أمين  خلال لقاء على فضائية سكاي نيوز عربية، أنه استمتع برحلة المسلسل، لكونها أخذته كممثل إلى عوالم نفسية، لم يسبق له اكتشافها، جعلته يطوّر ويغيّر في شخصيته الحقيقية للأفضل. 

وتابع أمين أن "إتقان الشخصية استغرق وقتا طويلا وعددا كبيرا من البروفات قبل بدء التصوير، حتى يظهر الطبيب بالصورة التي نريدها".
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