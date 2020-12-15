عرض اليوم.. اشتر آيفون 7 بلس بـ2800 جنيه

تمكن هاتف آيفون الذكي الشهير فى صنع قصة نجاح أسطورية عالميًا لدى محبي الهواتف الذكية، و الفضل فى ذلك لإصداراته ذات الشساشة الكبيرة حيث أفضل تجربة مشاهدة و إستخدام، بينما العيب الوحيد فى إرتفاع أسعار هذه الإصدارات، ومع هذا العرض تستطيع شؤاء نسخة من iPhone 7 plus بأقل من نصف السعر.
وبحسب "تك رادار" التقني، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 179 دولارًا، ما يعادل 2800 جنيهًا، عبر موقع إيباى الشهير.
يقدم iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
يمتلك iPhone 7 plus كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.
يمكنك الحصول على نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.