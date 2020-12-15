عرض اليوم.. اشتر آيفون 7 بلس بـ2800 جنيه

تمكن هاتف

الذكي الشهير فى صنع قصة نجاح أسطورية

عالميًا

لدى محبي الهواتف الذكية، و الفضل فى ذلك لإصداراته ذات الشساشة الكبيرة حيث أفضل تجربة مشاهدة و إستخدام، بينما العيب الوحيد فى إرتفاع أسعار هذه الإصدارات، ومع هذا العرض تستطيع شؤاء

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