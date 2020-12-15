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محافظات

صحة شمال سيناء تنتهى من تطهير خزان مياه العريش

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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احمد صالح
انتهت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء  من  تطهير الخزان الجديد بكرم ابونجيله " ارض الكارنتينة سابقا" بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الشركة القابضة لأعمال مياه الشرب و الشركة المنفذة قبل دخول المحطة الخدمة لضخ مياه الشرب لعدة مناطق في مدينة العريش.


وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، انها المرة الأولي التي تجري فيها عملية التطهير بإضافة الكلور منذ افتتاح رافع كرم ابو نحيله بمدينة العريش ،في إطار احتفالات المحافظة بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة.

ولفت الي ان عملية التطهير الخزان تأتي ضمن خطة لتطهير خزانات ومحطات المياه الرئيسية ، وكذلك خزانات بالمدارس ' طبقا للقرارات الصادرة من اللواء المحافظ' في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة ، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تقوم فرق من الإدارات الصحية بتطهير خزانات ومحطات المياه والمدارس على مستوي المحافظة، وإجراء التحاليل الكيمائية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

كما تم تطهير محطتي التحلية ٢،١بالمساعيد، التي تغذي احياء مدينة العريش ، وذلك تحت اشراف محمد جمال عبد الشكور مراقب عام صحة البيئة بالمديريه ، من اجل قتل الأحياء الدقيقة والفيروسات المسببة للأمراض و إزالتها.

واكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، علي ان كل إدارة صحية بمراكز المحافظة تتولي تنفيذ حملة لتطهير خزانات المدارس في مختلف المراحل التعليمية ، وخزانات المياه ذات السعات الكبيرة وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن و مدير الإدارة التعليمية بكل مركز ، بهدف التأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية ، علاوة علي التشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عند التعامل المباشر مع الجمهور.

أضاف الدكتور طارق شوكة، أن تطهير خزانات المدارس واخذ عينات من المياه يتم بصورة شهرية، طبقا للبروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

وقال سلامه سالمان مدير عام ادارة الشيخ زويد التعليمية ' ان فريق الطب الوقائي بالإدارة الصحية بالشيخ زويد ' اتم عملية تطهير خزانات مياه الشرب بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية.


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