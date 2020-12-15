رسالة لـ المصريين ..سياح من سويسرا يشاركون فى تنظيف شوارع الغردقة ..صور





قد يرى الكثيرون أن فترة الإجازة هى فترة الاستجمام والاسترخاء فقط وأنها هى المتعة الوحيدة خاصة وإن كنت ممن يستمتعون بإجازاتهم فى دولة غير دولتهم ولكن الأمر مختلف فى هذا المشهد الذي ررصدناه حيث فوجئنا بسائحين سويسريان يقومان بمشاركة عمال النظافة فى تنظيف أحد شوارع مدينة الغردقة .





وأكد كريستيان أحد السائحين أنهم يعشقون جدا مدينة الغردقة بكل تفاصيلها خاصة الشمس المشرقة طوال السنة والهدوء وكذلك نقاء الجو ، لافتا انها ليست الزيارة الاولى للمدينة بل أنها مكانهم المفضل للأجازات السنوية .





وأوضح كريستيان أنه يشعر أن مدينة الغردقة هى منزله ويعشقها كثيرا ومنذ أن زارها أول مره شعر بارتباط بهذا المكان مشيرا الى انه حينما يحب مكان يقرر أن تكون له بصمة وأن يضيف له شيئ فكانت طريقتة التى يحقق بها هذا الهدف هى النظافة ومشاركة عمال النظافة فى تنظيف الشوارع.





ومارسيل هو الأخر تحدث عن عشقه لمدينه الغردقة ، معتبرا ان مشاركته في النظافه شيء طبيعي بالنسبه لمكان يشعر فيه بالاستمتاع ويخرج من ضغوط الروتين اليومي.