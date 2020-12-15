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أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
الأرصاد -أرشيفية
الأرصاد -أرشيفية
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أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم /الثلاثاء/ طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، كما يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويتوقع أن يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد . 

وفيما يخص الظواهر الجوية ، فإن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 20% تقريبا ) مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( مطروح - السلوم - الاسكندرية - رشيد - بلطيم )، متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد )، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس)، وهناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحرى المتوسط.

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار الى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 20 15
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 19 15
طنطا 20 15
شبين الكوم 20 15
دمنهور 19 14
بلطيم 19 15
مطروح 19 13
السلوم 18 10
سيوة 19 11
بورسعيد 21 15
دمياط 21 15
الزقازيق 20 15
المنصورة 19 14
الاسماعيلية 20 15
السويس 20 15
العريش 21 15
رفح 21 15
راس سدر 20 18
نخل 18 09
نويبع 22 19
طابا 20 17
كاترين 15 06
الطور 24 18
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 24 15
مرسى علم 24 14
الفيوم 20 12
بنى سويف 20 12
المنيا 21 11
اسيوط 22 11
سوهاج 23 12
قنا 22 12
الاقصر 23 12
اسوان 25 13
ادفو 25 14
ابوسمبل 25 14
الوادى الجديد 23 11
شلاتين 28 17
ابورماد 26 17
حلايب 25 18
راس حدربه 26 18

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