غلق 4 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة بالصالحية الجديدة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

من جانبه أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ان إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة والشرقية شنت حملات تفتيشية أمنية وفنية علي منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بمدينة الصالحية الجديدة، أسفرت عن ضبط 4 مصانع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية أحدها يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة وأخران لم يقم أصحابهما بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومصنع يقوم بإنتاج إضافات الأعلاف بدون ترخيص.

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وأشار "لاشين" إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية والتحفظ على المضبوطات لحين إتخاذ اللازم قانونًا.

وتتواصل جهود مديرية الزراعة بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

على جانب أخر أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بالمرحلة الثانية، قدمت اليوم الخدمة الطبية لعدد ١٠٩٧١ منتفعة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلي ٢٢٦٦٢ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٤ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، يتم تقديم خدمة الأخصائي بهما، و ١٣ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١٤١ طبيبا، و ٣٥٥ ممرضة، و ٤٣٨ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

وأشار "مسعود" إلي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية وهي "بلبيس، فاقوس، أولاد صقر، أبو كبير، الحسينية، منشأة أبو عامر، الإبراهيمية، ههيا، كفر صقر، صان الحجر"، وتستمر لمدة ٥ أيام من ١٣-١٧ ديسمبر الجاري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظرًا للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.