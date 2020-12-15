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محافظات

إحالة 50 من العاملين بوحدتي السيد جاد وطب الاسرة بـ"حوين" للتحقيق

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
إحالة 50 فردًا للتحقيق
إحالة 50 فردًا للتحقيق
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احمد علي
قرر هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إحالة 50 فردًا من قوة العاملين بوحدتي الدكتور السيد جاد وطب الاسرة بـ"حوين" التابعة لدائرة المركز، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وعدم الانضباط الوظيفى.


أصدر رئيس المدينة القرار عقب زيارة مفاجئة للمنشآت الخدمية بقرية حوين وعزبة جاد، للوقوف على أوجه القصور، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية ، ومراجعة جميع الأقسام والاطلاع على مخزون الأدوية والوقوف على تواجد الأطباء والممرضين ومدى الانضباط الإداري للعاملين، وتبين لرئيس المدينة، عدم تواجد 50 طبيبا وممرضا وإداريا من قوة العاملين ، رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره السابق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ومدير الامن لوقف اي تعديات علي اراضي واملاك الدوله وقطاع الاوقاف بنطاق قري ومراكز المحافظة .

وكان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي اخطارا من حكمدار مديرية الامن يفيد بشن سلسله من الحملات الامنيه لازاله تعديات علي اراضي واملاك الدولة .

كما انتقلت القيادات الامنيه والتنفيذية الي اماكن التعديات والاشراف علي تنفيذ قرارات ازاله 7 حالات تعد علي املاك الدوله و5 منافع الري و2 قطع من الاوقاف .

وكلفت اداره البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الاحداث المذكوره وحررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابات المختصه للتحقيق .
إحالة 50 من العاملين بوحدتي السيد جاد وطب الاسرة بـ"حوين" للتحقيق
إحالة 50 من العاملين بوحدتي السيد جاد وطب الاسرة بـ"حوين" للتحقيق
إحالة 50 من العاملين بوحدتي السيد جاد وطب الاسرة بـ"حوين" للتحقيق
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