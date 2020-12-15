إحالة 50 من العاملين بوحدتي السيد جاد وطب الاسرة بـ"حوين" للتحقيق

للمنشآت الخدمية بقرية حوين وعزبة جاد، للوقوف على أوجه القصور، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية ، ومراجعة جميع الأقسام والاطلاع على مخزون الأدوية والوقوف على تواجد الأطباء والممرضين ومدى الانضباط الإداري للعاملين، وتبين لرئيس المدينة، عدم تواجد 50 طبيبا وممرضا وإداريا من قوة العاملين ، رغم





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ومدير الامن لوقف اي تعديات علي اراضي واملاك الدوله وقطاع الاوقاف بنطاق قري ومراكز المحافظة .





وكان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي اخطارا من حكمدار مديرية الامن يفيد بشن سلسله من الحملات الامنيه لازاله تعديات علي اراضي واملاك الدولة .





كما انتقلت القيادات الامنيه والتنفيذية الي اماكن التعديات والاشراف علي تنفيذ قرارات ازاله 7 حالات تعد علي املاك الدوله و5 منافع الري و2 قطع من الاوقاف .



