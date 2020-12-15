بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: بوتين وبايدن

اعتقد الرئيسان الأمريكيان جورج دبليو بوش وباراك أوباما، عند انتخابهما لأول مرة، أنهما يمكنهما إقامة علاقة مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وتحسين العلاقات الأمريكية الروسية بشكل كبير، تغير تقييمهم لبوتين بسرعة.











عندما سئل جورج دبليو بوش عن انطباعه عن بوتين بعد أول لقاء له وجهًا لوجه، قال: "نظرت في عيني الرجل. لقد وجدته صريحًا جدًا وجديرًا بالثقة - لقد تمكنت من الشعور بروحه ". وبعد ثماني سنوات، سعى أوباما علنًا إلى إعادة ضبط العلاقات ليرى آماله تتلاشى أخيرًا مع ضم روسيا لشبه الجزيرة الأوكرانية القرم في عام 2014.











أشار بايدن إلى ذلك خلال حملته الرئاسية، حيث قال في مجلس بلدية "سي إن إن": "أعتقد أن روسيا فى معارضة بالنسبة لى"، في المقابل، وصف الصين بأنها "منافس، منافس جاد".











خلال الحملة الرئاسية ، سعى بايدن إلى تمييز نفسه عن الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بروسيا، متهمًا منافسه الجمهوري بالتساهل مع بوتين. وتراجع ترامب ومساعدوه، حيث قال الرئيس في أغسطس 2020: "آخر شخص تريد روسيا رؤيته في منصبه هو دونالد ترامب لأنه لم يكن هناك من كان أشد قسوة مني تجاه روسيا".











انتقد بايدن خصمه بسبب التزامه الصمت حيال تسميم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، والذي ألقى باللوم فيه على حكومة موسكو.











وقال: "مرة أخرى، استخدم الكرملين سلاحًا مفضلًا - عميل من فئة نوفيتشوك للمواد الكيميائية - في محاولة لإسكات خصم سياسي، إنها علامة على نظام روسي مصاب بجنون العظمة لدرجة أنه غير مستعد لتحمل أي انتقاد أو معارضة"، لكن يمكن للمرشحين أن يقولوا شيئًا واحدًا أثناء الحملة وأن يفعلوا شيئًا آخر بمجرد توليهم المنصب؛ في بعض الأحيان يكون لديهم القليل من الخيارات بسبب الظروف أو مسار الأحداث، هل سيتبع الرئيس جو بايدن نهجًا قويًا تجاه روسيا كما اقترح؟











قال ديفيد كرامر، الذي كان مساعدا لوزيرة الخارجية في إدارة جورج دبليو بوش: "لا أعتقد أن بايدن سوف يسقط رأسًا على بوتين".











وأضاف كرامر، الزميل الآن في معهد ماكين ، وهو مركز أبحاث للسياسة الخارجية: "استمرت موسكو في حملة تضليل ضده، ولذا لا أعتقد أنه سيمد يده ويقول، دعونا نجعل الأمور لطيفة".











يعتقد كرامر أنه سيتعين على بايدن التركيز بشكل كبير على القضايا المحلية، وذلك بفضل جائحة الفيروس التاجي وتأثيره الاقتصادي.











وصرح إلى الحد الذي يمكنه فيه التركيز على السياسة الخارجية، لا ينبغي أن تكون روسيا في أعلى قائمة الأولويات، على الرغم من أنه أضاف: "لا يمكنك تجاهله، وهو عامل في عدد من المشاكل التي نواجهها، أعتقد أنه سيتعين عليه تكريس وقته المحدود عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية للعمل مع البلدان المستعدة لحل المشاكل"، وهو يعني بذلك دعم تحالف أمريكا عبر المحيط الأطلسي.











التقى بايدن وبوتين - دون الكثير من الود، في مقابلة عام 2011 مع مجلة The New Yorker، قال بايدن في أحد الاجتماعات إنه أخبر الزعيم الروسي: "أنا أنظر في عينيك، ولا أعتقد أن لديك روحًا".











وتابع بايدن: "نظر إلي، وابتسم، وقال: "نحن نفهم بعضنا البعض". بصرف النظر عن عدم وجود علاقة شخصية، يقول المحللون إن أي جهد لإعادة العلاقات سيكون معقدًا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، والتي فرضتها إدارتا أوباما وترامب. وستترك الإجراءات أمام بايدن مساحة صغيرة للمناورة ومن غير المرجح أن يتم رفعها بينما تعتقد القوى الغربية أن روسيا تشن هجمات إلكترونية ضدها.











ويقول دبلوماسيون غربيون سابقون إن العداء من المرجح أن يستمر بين واشنطن وموسكو طالما يسعى الكرملين لتقويض المؤسسات الديمقراطية الغربية. كشف كبير مستشاري الأمن السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مارك سيدويل، أن بريطانيا شنت سلسلة من الهجمات الإلكترونية السرية على القادة الروس ومصالحهم "لفرض سعر أكبر مما قد يتوقعونه" لهجومهم السيبراني على الغرب. القوى المتحالفة الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة تفعل ذلك أيضًا، كما يقول مسئولو المخابرات الغربية فيما أصبح نزاعًا إلكترونيًا "مثل بالمثل" مع الكرملين في ما يسمى بـ "الفضاء الرمادي"، الفجوة بين الدولة العادية العلاقات والنزاع المسلح.









تخوض الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى صراعًا مع روسيا حول مجموعة من القضايا - من ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 إلى الاضطرابات المؤيدة لموسكو في شرق أوكرانيا، ومن دعم روسيا للرئيس السوري بشار الأسد إلى محاولة الاغتيال في سالزبوري عام 2018، إنجلترا، العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال.











تتوقع هيذر ويليامز من مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية أن تركز إدارة بايدن على مجالين رئيسيين: استعادة السيطرة على الأسلحة وتقوية الناتو للحد من المغامرة الروسية. من ناحية أخرى، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على رادع قوي واستعادة المصداقية مع حلفائها.











في الوقت نفسه، يجب أن تسعى وراء الحد من التسلح وفرص أخرى للحد من المخاطر، في الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، بدا أن الكرملين يراهن على من قد يفوز.











كان نشطاء جمهوريون، وكذلك الرئيس ترامب، يوجهون تهم الفساد إلى هانتر نجل بايدن بسبب خدمته في مجلس إدارة شركة طاقة في أوكرانيا وتعاملات تجارية مع الصين، لكن بوتين تهرب من فرصة تضخيم الادعاءات ضد هانتر بايدن، قائلًا: "نعم، في أوكرانيا كان لديه أو ربما لا يزال لديه عمل. لا يهمنا. لا أرى أي شيء إجرامي بشأن هذا".











سعى الزعيم الروسي أيضًا إلى تسليط الضوء على أرضية مشتركة محتملة مع بايدن - خاصة فيما يتعلق بالحد من الأسلحة النووية. دعا بوتين هذا الشهر إلى حفظ آخر اتفاقية قائمة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، مقترحًا تمديد معاهدة ستارت الجديدة التي من المقرر أن تنتهي في فبراير 2020. وقال: "سيكون من المحزن للغاية إذا لم تعد المعاهدة موجودة".











تم التوقيع على المعاهدة في عام 2010 من قبل باراك أوباما والرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف. ويحدد الاتفاق لكل دولة ما لا يزيد على 1550 رأسًا نوويًا منتشرًا و700 صاروخ وقاذفات منتشرة. خلال مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ، كان بايدن نصيرًا للحد من الأسلحة النووية ووعد بالسعي لتمديد معاهدة ستارت الجديدة، قائلًا إنه من المرجح أن يقبل عرضًا روسيًا لتمديدها لمدة خمس سنوات.









لم يكن رد فعل موسكو الصامت على فوز جو بايدن الانتخابي مفاجئًا، ويحدث الكثير. من المرجح أن يستعد الكرملين لمزيد من المواجهة مع واشنطن، مع اشتداد السياسة الأمريكية تجاه روسيا. منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 والكشف عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة، على الرغم من التقارب الواضح للرئيس ترامب مع الرئيس الروسي بوتين. لقد لاحظ بوتين نفسه بالفعل "الخطاب الحاد المعادي لروسيا" للرئيس الأمريكي القادم.











في الفترة التي سبقت الانتخابات، وصف بايدن روسيا بأنها "الخصم" والدولة التي تشكل "أكبر تهديد" لأمن أمريكا. لن تصبح السياسة الأمريكية تجاه روسيا أكثر صرامة فحسب، بل ستكون أكثر تماسكًا أيضًا، مع تقليل الرسائل المختلطة من إدارة ترامب. والأهم من ذلك أيضًا، أن السياسة الروسية قد تثبت أنها منطقة نادرة لإجماع الحزبين في الكونجرس، حيث ستجد موسكو القليل من الأصدقاء بين الجمهوريين أو الديمقراطيين:









أولًا يدعم الرئيس المنتخب تحالفًا قويًا للناتو، وسيتخذ خطوات مبكرة لطمأنة وإصلاح العلاقات مع حلفائه الأوروبيين، خاصة ألمانيا وفرنسا، وهذا يوفر احتمالية قيام تحالف ناتو متجدد وأكثر تماسكًا - سياسيًا وعسكريًا.











يفضل بايدن تعزيز قدرات الناتو لمواجهة التهديدات الأمنية العسكرية التقليدية والمختلطة الجديدة. لقد تنبأ بايدن بأنه في تعامله مع روسيا سيوازن بين المواجهة والالتزام: "انتظر بقوة ولكن استمر في الحديث". هذا لا يعني أنه لن يستمر الخلاف بين واشنطن وشركائها الأوروبيين بشأن روسيا - لأسباب ليس أقلها أنه لا يزال هناك شعور كبير "بأمريكا أولًا" في الكابيتول هيل. تحت حكم بايدن، ستواصل الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الأوروبيين في الناتو لدفع المزيد للدفاع عن أنفسهم. ي









يعارض بايدن أيضًا خط أنابيب الغاز Nordstream 2، والذي قد يكون مشكلة للعلاقات مع ألمانيا أنجيلا ميركل، كما أن سياسة روسيا الأكثر تشددًا من جانب واشنطن قد تزعج هؤلاء الشركاء الأوروبيين الذين يميلون إلى التوفيق مع روسيا، لأسباب ليس أقلها اقتصادية. ومع ذلك، في حين أن الخلافات عبر الأطلسي ستستمر حتمًا، فإن بايدن سيتعامل مع قضايا إدارة التحالف بطريقة أكثر منطقية واحترامًا.









ثانيًا، يلتزم بايدن بتجديد القيادة الأمريكية المتعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء لدعم القيم الديمقراطية المشتركة وحقوق الإنسان.











وقد تعهد بفرض "تكاليف حقيقية" على انتهاك روسيا للمعايير الدولية، ولا سيما التنبيه إلى المزيد من الدعم الأمريكي القاطع لأوكرانيا.











من المرجح أن تلقى التحركات في الكونجرس لتشديد العقوبات على روسيا دعمًا قويًا من البيت الأبيض. ستتخذ الإدارة الجديدة خطًا قويًا تجاه بيلاروسيا، وتتحدى القمع العنيف الذي يمارسه نظام لوكاشينكو المدعوم من موسكو للمعارضة السياسية وحقوق الإنسان، في أعقاب انتخابات رئاسية فقدت مصداقيتها.











كما أعرب بايدن عن دعمه للمجتمع المدني الروسي المحاصر، واحتج على ما وصفه بـ " نظام بوتين الاستبدادي الكليبتوقراطي".











على الصعيد العالمي، سيرغب بايدن في أن تكون أمريكا أكثر وضوحًا وانخراطًا دبلوماسيًا، مما يضيق مساحة المناورة التي تمتعت بها روسيا خلال عهد ترامب، سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية.











السيناتور الأمريكي جو بايدن (يمين) ورئيس مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أندريه غروميكو يجرون مفاوضات بشأن التصديق على معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، 14 يناير 1988، كل هذا سيفزع، إن لم يكن مفاجئًا، الكرملين، الذي استفاد من حالة عدم اليقين والخلافات الناجمة عن عداء ترامب لحلفاء الولايات المتحدة، وازدراءه للمعايير والقيم الدولية وانخراطه الدولي غير المنتظم.











يتوقع الكرملين، وسيتجاهل خطابات بايدن القاسية، وسيكون أكثر قلقًا إلى أي مدى يترجم هذا إلى عمل ضد روسيا.











إن المزيد من الدعم الأمريكي الملموس لكييف والحركات الديمقراطية حول محيط روسيا سيثير قلق موسكو، مما يؤجج انعدام الأمن الكامن في الكرملين، خائفًا من التلوث المحتمل في الداخل من "الثورات الملونة" في جوارها.













من المرجح أن ترحب موسكو بإمكانية التنبؤ والاتساق الأكبر التي يُتوقع أن تحققها إدارة بايدن الأكثر تقليدية، حتى في خضم الحرب الباردة، كانت موسكو قادرة على التفاوض بشأن صفقات الحد من التسلح مع إدارة ريغان المناهضة للسوفيات، لأنها على الأقل كانت تعرف من أين تأتي واشنطن.











يُعرف بايدن ووزير الخارجية المكلف أنتوني بلينكين بكميات معروفة للروس: قام بايدن بأول زيارة رسمية له إلى موسكو في عام 1979، علاوة على ذلك، تنبأ بايدن بأنه في تعامله مع روسيا سوف يوازن بين المواجهة والالتزام: "أنتظر بشدة ولكن استمر في الحديث".











يشير هذا إلى نهج قوي وواضح، تكون فيه واشنطن منفتحة على الحوار والتعاون مع روسيا، عند الضرورة.











سيكون من مصلحة المجتمع الدولي الأوسع أن تقوم واشنطن وموسكو بتطوير علاقة عمل أكثر فاعلية، تحديد الأسلحة هو حالة ملحة في هذا الصدد.











ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية "ستارت" الثنائية الجديدة في أوائل فبراير، ومعها أي قيود متبقية على الأسلحة النووية الاستراتيجية. قد يتواصل بايدن بسرعة مع موسكو الساعية للتفاوض على تمديد مؤقت للاتفاقية على الأقل. قد يكون هناك أيضًا مجال للتعاون مع روسيا في مجالات مثل تغير المناخ، والقضايا النووية الإيرانية، والتعافي من الوباء ومكافحة الإرهاب.











توقع، إذن، أن تتعمق البرودة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في عهد بايدن، لكن لا تستبعد فرص واشنطن وموسكو في إيجاد طرق لممارسة الأعمال التجارية بشكل عملي مع بعضهما البعض، حيث يرون أنه من المناسب القيام بذلك.



