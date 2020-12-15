ضبط 12 قطعة سلاح في حملة أمنية مكبرة بأسيوط





أسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش) بحوزة 7 متهمين ، وكذا تنفيذ (3) أحكام قضائية "جنايات" ، وضبط (2) متهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.





بمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



