ضبط 12 قطعة سلاح في حملة أمنية مكبرة بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف دائرة مركز شرطة أبنوب .
أسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش) بحوزة 7 متهمين ، وكذا تنفيذ (3) أحكام قضائية "جنايات" ، وضبط (2) متهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
بمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.