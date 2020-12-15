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الأرصاد الجوية تكشف المناطق التي تشهد سقوط أمطار غدا.. شاهد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:03 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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نورهان رأفت
أكد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية ،  بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس ، تستمر ، حتى يوم الأربعاء المقبل ، وتظهر على شكل انخفاضات وارتفاعات مفاجئة ، في الطقس .

ولفت الدكتور محمود شاهين  بهيئة الارصاد الجويه، خلال لقائه ، على فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار ، والتي بدأت اليوم ، بالفعل ، على محافظات السواحل الشمالية ، موضحا أن هناك توقعات بسقوط أمطار ، على السواحل الغربية .

وأوضح "شاهين" أن فرص سقوط الأمطار ، غدا ، كبيرة جدا ، على القاهرة وباقي المحافظات ، وتستمر طوال اليوم ، بسبب تكون السحب الممطرة .

وأشار "شاهين" إلى أن محافظات شمال الصعيد ، وخليج السويس ، وشمال ووسط سيناء ، من أكثر المدن المعرضة لسقوط الأمطار ، وكلما اقتربت المدينة من ساحل البحر الأحمر ، كلما زادت فرص سقوط الأمطار ، معقبا : " ذروة الأمطار غدا وتنتهي حالة عدم الاستقرار من يوم الخميس "  .

ونوه الى أن محافظات دمياط ، والإسماعيلية ، والسويس ، ورفح ، والعريش ، والشرقية ، والدقهلية ، ستتأثر غدا بأمطار شديدة ، بالإضافة إلى مدن شمال الصعيد ، ناصحا أصحاب الأمراض التنفسية بعدم التعرض ، في تلك الفترة ، للرياح والأتربة ، التي تسبب حساسية .

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