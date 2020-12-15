ضبط عامل ينصب على المواطنين بزعم توظيفهم فى الحكومة

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية.





أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام ( عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إجراميًا للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين بوظائف حكومية مدعيًا نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات الحكومية ، وقام بالإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى بزعم تعيينه فى إحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.



