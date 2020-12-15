معوض الخولي: نضع خطة لتوعية المجتمع ببرامج الجامعات الأهلية الجديدة والفرص المترتبة على الالتحاق بها

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه خلال فترة التنسيق كان لدى الجامعات الأهلية الجديدة مشكلة لأن الوقت كان ضيقا جدا بالإضافة إلى أزمة كورونا، كما أن البرامج بالجامعات جديدة ولم يعتاد المجتمع على سماعها، كما أن البداية دائما ما تكون بها حذر من الآخرين.





وأضاف الخولي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه مازال المجتمع غير معتاد على أسماء برامج الجامعة، لذا يمكن القول إنه قد قابل الجامعات مشكلة الوعي المجتمعي، لذا سيتم خلال الفترة القادمة تقديم برامج للإعلان وتوعية المجتمع بفرص العمل المتاحة لها حيث يتم وضع خطة للتوعية ولتعريف المجتمع ببرامج الجامعات الأهلية والفرص المترتبة على الالتحاق بها.





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وكانت قد عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، بشأن رغبة الأخير في تقديم منح دراسية للطلاب ومعامل الحاسب الآلى، للجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة - العلمين - الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة)، في إطار دعم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة.

كما اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح البنك الأهلي المصري لراغبي الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن عدة منح للطلاب المتقدمين للبرامج التالية بنسبة قد تصل إلى 100%، على أن يستمر هذا الدعم طالما يتقدم الطالب في دراسته بشكل جيد.





وجاءت البرامج الدراسية التي سيتم تخصيص المنح لها على النحو التالي:

أولا: جامعة الملك سلمان الدولية

▪ برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج

▪ برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة

▪ برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات)

▪ برنامج هندسة الطاقة

▪ برنامج هندسة المياه والبيئة

▪ برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

▪ برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية

▪ برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

▪ برنامج الاستثمار والتمويل

ثانيا: جامعة الجلالة

▪ برنامج التمريض

▪ برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

▪ برنامج تكنولوجيا الأغذية

▪ برنامج هندسة المواد والتصنيع

▪ برنامج علوم وتكنولوجيا النانو

▪ برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

▪ برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ثالثا: جامعة العلمين الدولية:

▪ برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

▪ برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

▪ برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

▪ برنامج التسويق.

▪ برنامج تصميم الأثاث.

وجاءت شروط الحصول على منحة البنك الأهلي المصري على النحو الآتي:

☆ بعد إعلان نتيجة اختبارات القبول، يتقدم الطلاب المستوفون للشروط بطلب للحصول على منحة، وذلك قبل بداية شهر أكتوبر 2020، في مقر الجامعة التي تم قبوله نهائيا للدراسة بها.

☆ أن يكون الطالب مصريًا.

☆ يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلب للحصول على منحة، طبقا للمجموع الاعتباري الحاصلين عليه في كل تخصص من التخصصات التي تم ذكرها.

☆ يحصل على المنحة 15% من الطلاب في كل تخصص من التخصصات الموضحة بعاليه، موزعة على ثلاثة شرائح (شريطة التقدم بطلب للحصول على المنحة)، وتم تقسيم الشرائح على النحو التالي:

الشريحة الأولى: يحصل على منحة كاملة 5% من الطلاب، الحاصلين على أعلى درجات في المجموع الاعتباري للقبول في كل تخصص.

الشريحة الثانية: يحصل 5% من الطلاب التاليين في درجات المجموع الاعتباري على نصف منحة.

الشريحة الثالثة: يحصل على نسبة 5% من الطلاب التاليين في درجات المجموع الاعتباري على ربع منحة.

☆ في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين للحصول على منحة، تعطى الأفضلية للطلاب الذين درسوا في مدارس حكومية أو مدراس تجريبية أو مدارس STEM، ويلي ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين رياضيا (بعد تقديم شهادات موثقة).

☆ شروط الاستمرار في الحصول على منحة البنك الأهلي المصري:

☆ يستمر الطالب الحاصل على منحة البنك الأهلي المصري في الحصول على المنحة سنويا، شريطة أن يظل متفوقا في دراسته، ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، 3.60 ،3.40 (للشرائح الثلاثة)، ليحصل على منحة كاملة، نصف منحة، ربع منحة على التوالي، ويجوز أن ينتقل من شريحة للأخرى، وتتوقف المنحة للطالب الذي يحصل على مجموع تراكمي أقل من الحد الأدنى وهو 3.40.