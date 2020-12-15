ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أكثر من 33 مليون جنيه من الدعم

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أكثر من 33 مليون جنيه من أموال الدعم وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية و الغش التجارى.





وضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة 4 أشخاص وهم صاحب مخبز ، وشقيقة مدير المخبز و" نجل الأول" ، وصاحب مخبز أخر وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم عدد "900" بطاقة تموينية ، و 5 ماكينات صراف خبز ، فرد خرطوش لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أموال الدعم للخبز .





وتبين قيام المتهمين بجمع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز " دون التصنيع الفعلي " باستخدام ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخابز محل عملهم والتربح جراء ذلك مما يعد استيلاء علي المال العام .





وقد تبين قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام بقيمة مبالغ مالية بلغت ثلاثة وثلاثون مليون وسبعون الف ومائتان وخمسة وستون جنيه ( 33.070.265 مليون جنيه) خلال فترة قاربت على العامين هي فترة إتباعهم لذات الأسلوب الإجرامي .





بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.