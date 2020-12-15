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حوادث

ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أكثر من 33 مليون جنيه من الدعم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:30 م
ضبط 4 أشخاص لإستيلائهم
ضبط 4 أشخاص لإستيلائهم على أكثر من 33 مليون جنيه
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أكثر من 33 مليون جنيه من أموال الدعم وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية و الغش التجارى.

وضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة  4 أشخاص وهم صاحب مخبز ، وشقيقة مدير المخبز  و" نجل الأول" ، وصاحب مخبز أخر وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم عدد "900" بطاقة تموينية ، و 5 ماكينات صراف خبز ، فرد خرطوش لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أموال الدعم للخبز .

وتبين قيام المتهمين بجمع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز " دون التصنيع الفعلي " باستخدام ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخابز محل عملهم  والتربح جراء ذلك  مما يعد استيلاء علي المال العام .

وقد تبين قيام  المتهمين بالاستيلاء على المال العام  بقيمة مبالغ مالية بلغت  ثلاثة وثلاثون  مليون وسبعون الف  ومائتان وخمسة وستون جنيه ( 33.070.265  مليون جنيه) خلال فترة قاربت على العامين هي فترة إتباعهم لذات الأسلوب الإجرامي .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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