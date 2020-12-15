الحكومة: لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" لصالح مستثمرين أجانب

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب .





واكد المركز انه لاصحة لما يتداول حول تصفية الشركة لافتا انه تواصل مع وزارة قطاع الاعمال والتي نفت صحة تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب .





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،منذ أسابيع ، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.



