محافظ الغربية: الانتهاء من تطوير 7 مناطق عشوائية بمدينتي طنطا والمحلة خلال مارس المقبل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن ملف تطوير المناطق العشوائية يأتي على رأس أولويات الملفات الهامة التي أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا على مدار الست سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات والمهندس أسامة إسماعيل منسق الإدارة المركزية لمشروع تطوير العشوائيات ورئيسي حي أول وثان طنطا، وممثلي الجهات المشاركة في المشروع والاستشاريين من مرافق المياه والكهرباء والغاز.





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وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ عرضًا تقديميًا للموقف التنفيذي لمشروع تطوير ٧ مناطق عشوائية غير مخططة بمحافظة الغربية، موضحًا أن نسب إنجاز أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق (العجيزي – سيجر – السلخانة – قحافة – علي أغا) بطنطا بلغت نسبة ٩٧ %، كما بلغت نسبة الإنجاز في المحلة الكبرى بمناطق (التوبة خلف مسجد المحجوب – منطقة الخبي - أبو القاسم بحي أول المحلة) ١٠٠ % للصرف الصحي و٥٣ % لشبكات مياه الشرب، وفي منطقة (سكة طنطا – عزبة خضر بحي ثان المحلة) بلغت نسبة الإنجاز ٨٢ % لشبكات المياه والشرب، و ٩٠ % للصرف الصحي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تهدف لتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء المحافظة الذين يقطنون تلك المناطق.





وعلى جانب آخر، أوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن محافظة الغربية من أكبر المحافظات التي حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ ٤١١ مليون جنيه لتطوير ٧ مناطق عشوائية، وذلك ضمن خطة التنمية في المناطق غير المخطط لها على مستوى مختلف المحافظات، مشيدًا بجهود محافظ الغربية ونائبه على الجهود المبذولة والإشراف على المشروع ورفع نسب الإنجاز في الأعمال، ورفض استلام بعض الأعمال الغير مطابقة للمواصفات، موضحًا أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي بدأت بتطوير المناطق العشوائية، وأضاف أن هناك خطط كبيرة لتطوير عواصم مدن المحافظات وستحظى الغربية كأولى المحافظات في تطوير عاصمة المحافظة.





وفي السياق ذاته، قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر للمهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات والوفد المرافق له على الدعم والمساندة لتطوير تلك المناطق العشوائية، وأشاد بالجهود المبذولة للجهات المشاركة في المشروع بداية من التخطيط الجيد إلى المتابعة والمراقبة والإشراف المستمر، مؤكدًا أنه سوف يتم تسليم المناطق العشوائية في ١ مارس ٢٠٢١.



