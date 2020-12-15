ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هيئة الأنفاق: مونوريل أكتوبر - العاصمة الإدارية يوفر وقت وجهد المواطنين

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:59 م
رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والي
Advertisements
أ ش أ
أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والي، أهمية مشروع مونوريل في مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنه سيسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين.

جاء ذلك خلال توضيح الدكتور والي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أهمية وفائدة إنشاء وتنفيذ أول خطي مونوريل في مصر من أجل ربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة من شرقها حتى غربها وخصوصا في مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور والي أن المونوريل عبارة عن قطار مكهرب يسير على خط قضبان حديدي مفرد منفذ على مسار علوي معزول تماما عن سطح الأرض والتقاطعات المرورية، ويعمل بالكهرباء مثل مترو الأنفاق ، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ حاليا مشروعين مونوريل وهما الأول يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 54 كم، والثاني يمتد من 6 أكتوبر حتى شارع وادي النيل بالمهندسين بطول 42 كم.

اقرأ أيضا:

وأضاف أن الحكومة تعاقدت مع شركة (بومباردييه) العالمية المتحالفة مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ المشروعين ، مشيرا إلى أن أكثر من 5ر2 مليون مواطن يستفيدون من المشروع يوميا من خلال الحركة و محطات المونوريل، موضحا أن تكلفة المشروعين تصل إلى 2.5 مليار يورو، ووزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعين.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأحد الماضي، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقابل 90 مليون جنيه| إطلاق اسم One Nienty على محطة مونوريل بالعاصمة الادارية

تعرف على الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى السريع

تشريعية النواب توافق على اتفاقية تسهيل قرض بين القومية للأنفاق وجي بي مورجان

نقل النواب توافق على اتفاقية قرض بين مترو الأنفاق وجى بى مورجان

باستثمارات 2.7 مليار يورو.. النقل تكشف تفاصيل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر

"نقل البرلمان" توافق على اتفاقية قرض تتعلق بإنشاء قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

آية واحدة المداومة عليها بعد كل صلاة تدخلك الجنة.. تعرف عليها

شوبير يكشف كواليس تلقيه تهديدا بالقتل

كفاية أعذار.. رئيس النصر السعودي ينفجر في وجه اللاعبين بسبب سوء النتائج

20 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تنتظر سناء سيف لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب سيارة بطريق الشلاتين

أسعار هيونداي كريتا 2021 Hundai creta الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد

بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها

ظهرت عليه الأعراض.. «بابا نويل» يتسبب في إصابة 75 شخصًا في دار مسنين بلجيكي بـ كورونا