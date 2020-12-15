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ثقافة

فنانون تشكيليون سعوديون يحصدون جوائز مهرجان "جالیري ضي" بالقاهرة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:23 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــس رضـــا
حقق الفنانون التشكيليون السعوديون عبدالله حماس ومحمد الرباط وعمار سعيد، جوائز متقدمة في مهرجان "جالیري ضي" بالقاهرة بـ أتیلیه العرب للثقافة والفنون، والذي تقدم إليها 2000 فنان تشكيلي من كافة أنحاء الوطن العربي، وتم تصفيتهم إلى 300 فنان.



المهرجان افتتحه وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور شاكر عبدالحميد، بحضور جماهيري كبير توزع بين قاعتي العرض وسط إجراءات احترازيه، وتضمن المهرجان كافة فروع الثقافة من فن تشكيلي وشعر وقصة وموسيقي، وشكل أتیلیه العرب لجان تحكيمية في كل مجال من نخبة من الفنانين والنقاد من بينهم الفنان السعودي سمير الدهام.


وقال ھشام قندیل رئيس مجلس إدارة أتیلیه العرب للثقافة والفنون: إن المهرجان هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وتعود فكرته إلى رجل الأعمال الشيخ طلال زاهد وتحديدًا مع بداية الحظر حيث رأى أن يستثمر المبدعون فترة الحظر في إنتاج الأعمال الإبداعية وعلى أن تقام مسابقة لاختيار أفضلها.


وقال الدكتور شاكر عبدالحميد: إن جائحة كورونا لا تعني توقف المبعدين عن ممارسة نشاطهم الفني، خاصة في ظل المراكز الفنية العربية ومن بينها أتیلیه العرب للثقافة الذي أصبح أكبر وأهم مؤسسة مدنية بما تقدمه من دعم للثقافة والفني على المستوى العربي، مشيرًا إلى أن الأدباء والشعراء والموسيقيين والتشكيليين العرب برهنوا مجددا على وحدة الثقافة العربية.

من جانبه عبر الشيخ طلال زاهد عن سعادته بمشاركة الفن السعودي إلى جانب الفن المصري، معتبرا أن هذا المهرجان يمثل الحدث الثقافي الأبرز الذي جسد تلاحم الأمة، مثنيًا على الجهود المميزة التي بذلها هشام قنديل وفريق العمل معه.

وقد حقق كل من الفنان عبدالله حماس الجائزة الثالثة في التشكيل، فيما حقق الفنان محمد الرباط الجائزة الخامسة في التشكيل، فضلا عن تحقيق الفنان عمار سعيد الجائزة الثالثة في الخزف.
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