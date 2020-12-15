رئيس الهيئة يصرف له مكافأة.. قائد قطار ينقذ الركاب من كارثة بعد تفادي اصطدام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تمكن قائد القطار 935 الأقصر/ الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، من التوقف بالقطار قبل الاصطدام بسيارة نصف نقل تحمل رقم (ص ق ل ٨١٤٦) فوجئ بقطعها للسكة ما بين محطتي قنا، من مكان غير مُعد للعبور.





وأوضحت أن الواقعة لم تسفر عن أي تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.





وأضافت الهيئة أنه على الفور وجّه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، بصرف مكافأة لـ "صبري أحمد"، قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظرًا ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حادث طارئ وغير متوقع.





وأهابت الهيئة، المواطنين باتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة، وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا علي سلامة وأمان مسير القطارات.