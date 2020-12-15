ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الهيئة يصرف له مكافأة.. قائد قطار ينقذ الركاب من كارثة بعد تفادي اصطدام

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:30 م
قائد قطار ينقذ الركاب
قائد قطار ينقذ الركاب من كارثة
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تمكن قائد القطار 935 الأقصر/ الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، من التوقف بالقطار قبل الاصطدام بسيارة نصف نقل تحمل رقم (ص ق ل ٨١٤٦) فوجئ بقطعها للسكة ما بين محطتي قنا، من مكان غير مُعد للعبور.

وأوضحت أن الواقعة لم تسفر عن أي تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

وأضافت الهيئة أنه على الفور وجّه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، بصرف مكافأة لـ "صبري أحمد"، قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظرًا ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حادث طارئ وغير متوقع.

وأهابت الهيئة، المواطنين باتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة، وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا علي سلامة وأمان مسير القطارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيرتها المتوقعة اليوم الثلاثاء

مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الأربعاء

تلفيات بالقطار و5 إصابات.. السكة الحديد تعلن تفاصيل حادث قطار المنصورة

أصيب في عينه أثناء العمل.. رئيس السكة الحديد يكرم خفير مزلقان كلابشة .. صور

رئيس السكة الحديد يستقبل وفد شركة أوكرانية لبحث تطوير جرارات القطارات

قطار أسوان يدهس ناظر محطة سكة حديد في المنيا

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات مستعملة للبيع في مصر.. صور

كلمات مؤثرة.. أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى جمهوره عبر إنستجرام

شوبير: أجايي لن يرحل.. ومهاجم جديد على أعتاب الأهلي

تاج الدين: كورونا أصبح أكثر شراسة وأعداد المصابين ستشهد زيادة|فيديو

للتطبيع.. وفد رفيع من أكبر دول إسلامية في العالم يصل إسرائيل

مشاجرة بالأسلحة النارية بين 7 مزارعين في أسيوط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور

أرخص 5 سيارات مستعملة للبيع في مصر.. صور

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟