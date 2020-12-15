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أخبار العالم

مع الجسمي وتامر حسني .. لجين عمران تقدم حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو تحمس الجمهور بمهرجان دبي للتسوق، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت لجين، قائلة: "يشرفني أن أكون مقدمة الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق 🤗 مع اثنين من أروع فنانين العرب حسين الجسمي وتامر حسني"

 

وسينطلق حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق خلال أيام قليلة، يوم الخميس الموافق 17 /12 /2020، وسيشهد الحفل حضور الفنان حسين الجسمي والفنان تامر حسني.

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران. 

 

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي». 

 

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين. 

 

وعملت لجين عمران في تليفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

 

وقدمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين. 

 

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخ زهرة الخليج. صية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الحليج.

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