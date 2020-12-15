هبعد عن السينما.. مدحت العدل يكشف تفاصيل خوضه انتخابات الزمالك

كشف الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، تفاصيل قراره الأخيرة لخوض سباق انتخابات رئاسة نادي الزمالك.





وقال العدل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"الموضوع كبيرة ومعمعه وعملت دراسة كبيرة عشان هشوف هعمل ايه وهضيف ولا مش هضيف، وهذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة".





وأضاف الكاتب والسيناريست، أن قرار ترشحي على انتخابات رئاسة نادي الزمالك نهائي، متابعا أنه ليس لدي أي عدوات في نادي الزمالك وهناك حالة من القبول لقراري.





وتابع العدل، أنه سابعد عن كتابة الأعمال السينمائية خلال انتخابات الزمالك وليس لدي أي مصلحة في خوض السباق، مستدركا أنه أحظى بدعم كبير من رموز الزمالك واللاعبين للترشح للانتخابات.



