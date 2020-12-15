أكثر من 300 شاب تجمعوا بالشارع.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية التحرش بفتاة ميت غمر

قال خالد البري، المحامي عن المتهمين في قضية فتاة ميت غمر، إن يوم الخميس الماضي كانت الفتاة "بسنت" ترتدي ملابس مثيرة وتمشي فى شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وكان الشارع متكدسًا بالشباب، فقام بعض الشباب بالتجمع حولها، وتسببوا في بعض المضايقات لها، وذهبت إلى قسم الشرطة وأبلغت أنهم قاموا بالتحرش بها.





وأضاف «البري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن رئيس مباحث قسم ميت غمر توجه إلى مكان الواقعة وألقى القبض علي بعض الشباب، وأخذ الفيديوهات التي تم تصويرها من خلال الكاميرات المتواجدة في الشارع، وكانت المفاجأة أن الـ 7 شباب الذين تم القبض عليهم لم يكونوا من ضمن الذين قاموا بمضايقة بسنت.





وتابع خالد البري أن الشارع تجمع به أكثر من 300 أو 400 شاب في ذلك الوقت، وتمت مناشدة الشرطة مرات عديدة من قبل لمنع تكدس الشباب في هذا الشارع منعا لحدوث كوارث مثل ما حدث مع بسنت.





وأوضح خالد البري أنه يدين هذا العمل كمواطن مصري، مشيرا إلى أن الفتاة بسنت تضع علي موقعها الشخصي علي وسائل التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تخدش الحياء.



