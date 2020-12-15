ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إقرار ميزانية 2021.. ولي العهد السعودي: 2020 كان عاما صعبا على كل دول العالم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:53 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
Advertisements
محمد عثمان
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ قرار رؤية المملكة 2030 والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وقال "بن سلمان"، في كلمة له بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021، إن عام 2020 كان عامًا صعبًا على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، وتمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.

وأشار "بن سلمان"، إلى أنه بتوجيه مباشر ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، وأديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، وتمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا بوتيرة جيدة.

ولفت ولي العهد السعودي، إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.

وأضاف "أسهمت الإجراءات في المحافظة على الاستقرار المالي، وستتم مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها، ويبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد ( 990 ) مليار ريال، ما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني، كما أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يتحدث عن المرأة في زمن كورونا.. ماذا قال؟

عصر ذهبي للمرأة السعودية.. نص كلمة الملك سلمان لنساء المملكة

تصريحات نارية لمحمد بن سلمان.. ولي العهد السعودي: سنحاسب الفاسدين ونتوعد كل من تسول له نفسه بنشر أفكار إرهابية والمساس باستقرارنا.. الإساءة للإسلام مرفوضة والمملكة نجحت في معالجة كورونا

أخبار السعودية اليوم: حريق قرب منصة بترولية في جازان.. انخفاض كبير في إصابات كورونا.. وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة

وزير التجارة السعودي يكشف أهمية استضافة المملكة لـ قمة العشرين

انتهاء فعاليات قمة العشرين.. الملك سلمان يطالب بتكثيف الجهود لمواجهة كورونا.. ولي العهد السعودي يؤكد: بدأنا مواجهة الجائحة.. والبيان الختامي يشدد على ضرورة حصول جميع الدول على اللقاحات بسعر مناسب

ترشيحاتنا

بشرى للمصريبن.. وزير المالية يعلن التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

إثر إصابتها بكورونا.. المنيا تودع شهيدة جديدة من الجيش الأبيض

حالة نفسية سيئة.. تفاصيل جديدة فى واقعة التحرش بفتاة ميت غمر

نشرة المرأة والصحة.. هل تقي نزلات البرد من فيروس كورونا؟.. بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد

محافظ الإسكندرية: نوة قاسم انتهت وارتفاع الموج فى البحر وصل إلى 6 أمتار

عمر ربيع ياسين مهاجما مسئولي الكرة في مصر: دمرتوا منتخب الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة

نشرة المرأة والصحة.. هل تقي نزلات البرد من فيروس كورونا؟.. بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد