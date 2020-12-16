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رياضة

ريال مدريد يتقدم على بيلباو بهدف نظيف في الليجا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره أتلتيك بيلباو متقدمًا عليه بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه توني كروس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وتسبب توني كروس في طرد لاعب بيلباو راؤول جارسيا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 13.

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

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