ريال مدريد يتقدم على بيلباو بهدف نظيف في الليجا

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره أتلتيك بيلباو متقدمًا عليه بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني





هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه توني كروس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.





وتسبب توني كروس في طرد لاعب بيلباو راؤول جارسيا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 13.