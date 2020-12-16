فوائد تناول البصل الأخضر.. تقوية المناعة والتخسيس أبرزها

من المعروف أن البصل الأخضر من الخضروات، التى تساعد على محاربة الأمراض والوقاية، لذلك فإن أغلب الأطباء يوصون بتناوله داخل النظام الغذائي الخاص بنا، لكي يعمل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى فوائد تناول البصل الأخضر في خسارة الوزن وحرق الدهون.





ويمكن الاستفادة من فوائد تناول البصل الأخضر عبر دمجه داخل العديد من الوجبات الغذائية، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C، ويسهم في تقوية المناعة، ويحد من الالتهابات، كما يسهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضارة في الدم.





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وقد قام موقع healthline بذكر أبرز فوائد تناول البصل الأخضر ، والتي يمكن الحصول عليها باستمرار عبر تناوله مطهوا او بجانب المأكولات المحببة لديكم، وتشمل:





1- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من مركب كيرسيتين، والمفيد في الحماية من السرطان.





2- يساعد على التقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.





3- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من "فيتامين ب 1" والمفيد فى زيادة معدل حرق الدهون .





4- البصل الأخضر يحتوي على حمض الفريوليك ومادة الكيرسيتين، والذي يساهم في منع تخزين الدهون وتراكمها، وتحويلها إلى طاقة، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.





6- يمنع البصل الاخضر من ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على تجديد مركب أحادي أكسيد النيتروجين، والمفيد في توسيع الشرايين، وبالتالي تدفق الدم بسهولة في الجسم.





7- يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من فيتامين C الذي يساعد في تقوية المناعة.

8- يحتوي البصل الأخضر على الكروم، والذي يساعد على تنظيم سكر الدم.

9- يساعد البصل الأخضر على الحد من الالتهابات ومنع العدوى.

10- يقلل البصل الأخضر من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.



