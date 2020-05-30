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مرأة

لمرضى السكر والضغط..6 فوائد لتناول البصل الاخضر

السبت 30/مايو/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والصحة، عبر صفحته على الفيسبوك، فوائد البصل الاخضر الصحية .



1المساعدة على ضبط مستويات السكر:
حيث يُعدُّ البصل الأخضر من الأطعمة المفيدة للمرضى المصابين بالسكري؛ وذلك لقدرته المضادة للأكسدة، ويمكن لارتفاع مستويات السكر في الدم أن يُسبب الإجهاد التأكسدي، وتبطل مضادات الأكسدة الموجودة في هذا النوع من البصل تأثير الجذور الحرة، ممّا يقلّل الإجهاد التأكسدي، وخطر الإصابة بمضاعفات هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ هذه المضادات تثبّط إنزيمات ألفا غلوكوزيداز الذي يُحول الكربوهيدرات إلى سكرياتٍ بسيطةٍ أثناء الهضم، ممّا يبطء هضم الكربوهيدرات، وانتقال الجلوكوز إلى مجرى الدم، وبالتالي التقليل من الارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم بعد الوجبات.



2 تقليل ضغط الدم:
حيث يساعد تناول البصل الأخضر على استعادة مركبات أحادي أكسيد النيتروجين (بالإنجليزيّة: Nitric oxide)؛ التي تساهم في توسيع الشرايين، ممّا يُعزز تدفق الدم في الجسم، ويقلّل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنَّ هذا النوع من البصل يحتوي على مُركّباتٍ صحيّةٍ تثبّط عمل إنزيم الأنجيوتنسين II (بالإنجليزيّة: Angiotensin-II)؛ الذي يسبب تضييق الشرايين، والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

3 تعزيز صحة الكبد:
حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأخضر أن تحمي الكبد من الجذور الحرّة، وقد بيّنت الدراسات أنَّ تناوله يُعدّل مستويات إنزيمات الكبد، ويعيد بناء خلاياه، ويقلّل الالتهابات، ممّا يُعزز صحة الكبد العامّة.

4تقليل مستويات الكوليسترول:
إذ يُعدُّ ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم من عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب، ويمكن للفلافانولات الموجودة في البصل الأخضر أن تُقلّل هذه المستويات، وذلك لاحتوائه على مركب يُعرف بـ Kaempferol؛ الذي يُعدّ أحد أنواع الفلافونويدات التي تقلل من تخزين الدهون داخل الجسم، كما تثبط مركبات الكبريت من تكوين الكوليسترول، وتقلل تخزين الدهون في الكبد، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا البصل على الألياف الغذائيّة التي تزيد من إفراز الأحماض الصفراء في البراز، فإنَّ ذلك يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

5مصدرٌ جيّدٌ لفيتامين ك:
حيث يحتوي الكوب الواحد من البصل الأخضر على ما يعادل 259% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين ك؛ وهو من الفيتامينات المهمّة التي لها دورٌ في عملية تخثّر الدم بشكلٍ طبيعيّ، وقد وضحّت إحدى الدراسات أنَّ هذا الفيتامين يمكن أن يمتلك تأثيرًا في علاج مرض الأمعاء الالتهابي، ووُجد أنَّ الأشخاص المصابين بهذا المرض يكون لديهم نقص في هذا الفيتامين، إلا أنَّ هذا التأثير ما زال بحاجةٍ إلى المزيد من الدراسات.

6 تعزيز صحة العظام:
حيث يُعدُّ فيتامين ج، وفيتامين ك الموجودان في البصل الأخضر من العناصر المهمّة لصحة العظام؛ وذلك لأنَّ فيتامين ج يساعد على إنتاج مادة الكولاجين التي تحافظ على قوة العظام.
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