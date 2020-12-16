بـ فستان مثير.. شاهد أحدث إطلالة صيفية لـ سولاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، صورا لها من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سولاف فواخرجي؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستاناً أسود بحمالات مكشوف من الجوانب ومن منطقة والصدر بالدانتيل الشفاف، نال إعجاب متابعيه.





يُذكر أن آخر أعمال النجمة سولاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.





مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.





وانتهت سولاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.



