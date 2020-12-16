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تعليم

رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات.. طلاب أولى ثانوي يستأنفون امتحاناتهم التدريبية اليوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
الامتحانات الاكترونية
الامتحانات الاكترونية
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ياســـمين بدوي
يستأنف طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، الامتحانات التدريبية الإلكترونية من المنازل على الرغم من تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

حيث يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الامتحانات التدريبية في اللغة الاجنبية الأولى ومدته (ساعتان ونصف)  و الجغرافيا ومدته (ساعة ونصف).

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إن الامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوي لا علاقة له بقرار تعطيل الدراسة الصادر في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت إمكانية الدخول على منصة الامتحان لطلاب أولى ثانوي من المنزل ولم تشترط تواجد الطلاب في المدرسة من الأساس، وبالتالي فلا يوجد أي قرار بتأجيل امتحانات أولى ثانوي التدريبية وستسير بشكل طبيعي وفقا للجدول السابق إعلانه.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي يمكن إرسال رسالة عبر الواتساب لرقم: 01148970610 أو  الاتصال تليفونيا على الخط الساخن على رقم  19368

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تسجيل شكاوى والاستفسارات طلاب أولى ثانوي على الرابط التالي: 
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